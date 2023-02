Courteney Cox: ’Ik heb prins Harry nooit paddo’s gegeven’

In het boek Spare vertelt Harry over een huisfeestje van Cox, waarbij hij een doos met paddo’s in de koelkast aantrof. Een andere gast vertelde de prins daarop dat hij best wat mocht pakken, waar Harry samen met een vriend gretig gebruik van maakte. Wat volgde was een heftige trip, waarbij volgens Harry onder meer een vuilnisbak veranderde in een hoofd.

„Ik heb nooit gezegd dat er paddo’s waren. Ik heb ze in ieder geval niet uitgedeeld”, zegt Cox in Variety over het feestje. Wel kan ze zich herinneren dat Harry een paar nachten was blijven logeren. „Hij is heel erg aardig.”