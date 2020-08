John van den Heuvel: ’Ik heb van pure frustratie zitten janken’

John van den Heuvel: „We hebben bijna 40 kinderen en hun ouders kunnen herenigen.” Ⓒ foto videostill uit Ontvoerd

In de vorige reeks van Ontvoerd lukte het niet om de drie kinderen van Sanne mee te nemen vanuit Turkije naar Nederland. Na een uitspraak van de Turkse rechtbank staan alle lichten op groen. Maar waar zijn Sofie, Yasin en Serhat gebleven? Lukt het John van den Heuvel en zijn team dit keer om het drietal veilig thuis te brengen? En hoe gaat het met Danielle sinds crimineel Ali onderduikt met haar twee dochters en zich aan alle rechterlijke uitspraken onttrekt? We zien het in het spraakmakende nieuwe seizoen van het RTL 4-programma Ontvoerd.