Bob Dylan: dood Robbie Robertson laat leegte achter in de wereld

The Band begon midden jaren zestig als begeleidingsband van Dylan, dus de artiest kende Robertson goed. „Robbie was een levenslange vriend”, zegt de zanger. „Zijn overlijden laat een leegte achter in de wereld.”

De groep nam in 1976 afscheid met het grote afscheidsconcert The Last Waltz, waar ook een album en film van werden gemaakt. Dylan en allerlei andere bekende artiesten verzorgden gastoptredens.

Robertson overleed woensdag op 80-jarige leeftijd.