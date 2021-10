’Riders of justice’ aanstekelijke genremix

Premium Film

Mads Mikkelsen blijft Deense wortels trouw

Al kan Mads Mikkelsen (55) inmiddels bogen op een glanzende Hollywood-carrière, toch keert hij altijd weer terug naar zijn wortels. Eerder dit jaar zagen we dat in het Oscarwinnende Druk, nu in de tragikomische wraakfilm Riders of Justice.