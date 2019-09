Vader Mac Miller opgelucht na arrestatie drugsdealer

„Ze hebben eindelijk die idioot opgepakt die hem de drugs heeft verkocht die hem gedood hebben”, zei McCormick op een herdenkingsbijeenkomst van de rapper in Pittsburg, zo blijkt uit een video op een fanaccount. „We hebben daar troost in gevonden.”

Wel waarschuwde hij de aanwezige jongeren op de gevaren van drugs. „Velen van ons, inclusief ikzelf, experimenteerden op jonge leeftijd met drugs. Maar het is tegenwoordig een heel andere wereld. Het enige dat nodig is, is een piepklein beetje fentanyl en cocaïne, en je bent dood. Drugs zijn doorspekt met fentanyl. Het enige dat ik zou willen zeggen is: neem het risico niet. Het is het gewoon niet waard.”

De drugsdealer van Miller, Cameron James Pettit, werd woensdag gearresteerd. De 28-jarige Pettit verkocht Mac twee dagen voor zijn overlijden op 7 september 2018 de sterke pijnstiller oxycodon vervuild met fentanyl. Ook gaf hij hem cocaïne en het kalmeringsmiddel Xanax. Justitie in de Verenigde Staten verdenkt Pettit van dood door schuld. In oktober moet hij voor de rechter verschijnen.

Ariana Grande, de ex van Mac Miller, liet eerder al weten dat ze hoopt dat hij ’de straf krijgt die hij verdient’.