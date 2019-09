Omstreden Nike-advertentie wint Emmy Award

Naast Kaepernick, die de commercial insprak, zijn ondermeer ook Serena Williams en LeBron James te zien. De film laat zien hoe atleten bepaalde verwachtingen hebben getart om veelal onmogelijke dromen uit te laten komen.

„Geloof ergens in, ook al betekent het dat je alles moet opgeven”, zegt Kaepernick in de reclame. Hiermee verwijst de atleet naar zijn beslissing om te knielen tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied tijdens NFL wedstrijden. Hierop kreeg hij veel kritiek omdat hij geen respect zou tonen voor de Amerikaanse vlag en het volkslied. Zijn actie ging de hele wereld over en ontlokte zelfs boze tweets van president Trump.

Kaepernick kreeg veel bijval van andere sporters, die zo met hem mee protesteerden tegen het racisme en de behandeling van zwarte burgers door de politie. Nike nam een groot risico door in zee te gaan met de voormalig footballer, die sinds zijn protest niet meer is uitgekomen voor een football-team. Het bedrijf noemt hem ’een van de meest inspirerende atleten van deze generatie’.