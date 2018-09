Avengers stevent in recordtijd op miljard af

Avengers verpulverde de afgelopen dagen al talloze records. Zo had de Marvel-film het beste openingsweekend ooit in de VS. Ook in de Nederlandse bioscopen is hij een grote hit; in vier dagen tijd zagen al bijna 300.000 mensen de film.

In Avengers: Infinity War moeten alle superhelden uit het Marvel-universum hun krachten bundelen om te voorkomen dat megaschurk Thanos in het bezit komt van de zes ‘infinity-stenen’. Als dit hem lukt, zal hij niet alleen de realiteit maar ook de tijd en ruimte naar zijn wil kunnen buigen. De hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Robert Downey jr, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana en Josh Brolin.

De film is zo schokkend dat in de VS verscheidene mensen in het publiek flauwgevallen zijn.