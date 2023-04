Terug naar de jaren 80 in nostalgisch ’Empire of light’

Wat: drama

Regie: Sam Mendes

Met: Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth

Oscarwinnaar Sam Mendes (American beauty, Skyfall, 1917) dompelt zijn film onder in de jaren 80, een vormende periode voor deze Britse regisseur (57). De prachtig sfeervolle beelden, geschoten door zijn vaste cameraman Roger Deakins, zijn niet gespeend van nostalgie. Dat geldt evenzeer voor de muziekkeuze, met nummers van onder meer The Specials en Siouxsie and the Banshees.

Recessie en racisme

Toch sluit de maker van Empire of Light zijn ogen niet voor wat destijds een stuk minder tof was: recessie, oplopende werkeloosheid en gewelddadig racisme vormden destijds een giftige mix. In de film krijgt Stephen daar als zwarte Brit geregeld een portie van mee. Dat schokt Hilary, die kampt met een bipolaire stoornis en daardoor de realiteit steeds verder uit het oog verliest. Zeker wanneer zij, gedreven door verliefdheid, stopt met haar medicijnen.

Deze soms wat kabbelende, goed geacteerde vertelling is - naast een romantisch drama - een ode aan de magie van cinema. Mendes trekt ons achter de schermen van een filmtheater, waar de werknemers een intrigerende microkosmos vormen en waar op celluloid gevangen beelden met licht tot leven worden gewekt om verstrooiing, inzicht en ontroering te bieden. Ook Empire of light slaagt daarin.

✭✭✭✭

