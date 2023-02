Premium Het beste van De Telegraaf

Xander van Vledder speelt personage Stijn uit bestseller van Kluun ’Komt een vrouw bij de dokter’ in het theater: ’Alles kan zo voorbij zijn’

Na de film, met Carice van Houten en Barry Atsma, kruipen nu Maartje van de Wetering en Xander van Vledder in het theater in de huid van Carmen en Stijn. Ⓒ Piek

Xander van Vledder (37) speelt Stijn in het theaterstuk van Kluuns Komt een vrouw bij de dokter. Een rol die in het begin bij de acteur behoorlijk onder de huid ging zitten. „Mijn dochtertje Juno is ongeveer net zo oud als Stijns dochtertje in het boek. Dan realiseer je je wel hoe fragiel geluk is.”