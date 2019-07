Imanuelle Grives in Belgische gevangenis

Tijdens een controle bij de ingang van Tomorrowland werd ontdekt dat zij verdovende middelen bij zich had. „Ze had hoeveelheden van verschillende soorten soft- en harddrugs bij zich die de gebruikershoeveelheden overschreden”, laat Stéphanie Chomé van het Belgische OM weten aan de krant. Ze voegt daar aan toe: „Tijdens een huiszoeking op haar verblijfsplaats (een Airbnb, red.) werd nog meer aangetroffen.”

Experiment voor nieuwe rol

Imanuelle’s advocaat, Koen Vaneecke, zegt dat de actrice die onder andere bekend is van de film Alleen Maar Nette Mensen, bezig is met de voorbereiding voor een nieuwe rol en dat dit een uit de hand gelopen experiment is. „Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden voor een nieuwe rol. Zo heeft ze ooit weken op straat geleefd voor een reeks over daklozen. Ter voorbereiding van een nieuwe rol wilde ze nu weten wat het is om drugs te verkopen.”

Vaneecke spreekt dan ook over een ’fout gelopen experiment’. „Ze heeft zich echter compleet misrekend”, aldus de advocaat. Volgens hem zou ze ’perfect onder voorwaarden kunnen worden vrijgelaten’. De onderzoeksrechter zag dat anders en heeft besloten dat ze minimaal tot vrijdag nog vastzit.