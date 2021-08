James May: volk hoeft niets te weten van privéleven royals

„Ik ben niet zo geïnteresseerd in de koninklijke familie”, zegt May tegen het medium. „Dat hele verhaal van Meghan en Harry klonk ook een beetje onsmakelijk. Mensen die publiekelijk praten over hun privéleven. Iedereen heeft problemen, ik denk niet dat wij dat hoeven te weten of ons er zorgen om moeten maken.”

Volgens May is het ook niet gepast dat de Britse royals zich zo publiekelijk uitlaten over het wel en wee in het paleis. „Ik dacht dat het hele idee van een koninklijke familie was dat ze een voorbeeld moesten zijn. Het zijn toch aristocraten. Ze moeten beter weten, houd het gewoon voor je.”