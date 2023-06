Maakt Britney Spears zondagavond haar langverwachte comeback op het podium?

De zangeres deelde op donderdag een cryptische foto op Instagram. Op het kiekje is een rode appel te zien die is gesneden in de vorm van de Engelse vlag van St. George. In het onderschrift staan drie emoji’s van de Britse vlag afgebeeld. Verder liet Spears haar fans eerder deze week al weten dat ze plannen had om af te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht heeft ze inmiddels verwijderd.

Tekst gaat verder onder bericht.

De keuze voor Spears zou niet vreemd zijn. Vorig jaar werkten zij en Elton John al samen aan de song Hold me closer.

Tekst gaat verder onder de video.

Dua Lipa

Ook de naam van Dua Lipa zingt rond. De twee hadden in 2021 een hit met Cold heart. Zeker lijkt volgens The Sun wel dat Taron Egerton zondagavond Pyramid Stage zal beklimmen. De acteur speelde in de biopic Rocket man Elton.

Andere namen die worden genoemd, of waar de fans op hopen, zijn Paul McCartney en Harry Styles.