Hardstyle dance op vernieuwd Decibel Outdoor

Dj’s mogen ’s nachts ook iets langer doorgaan. Onder meer Paul Elstak, Headhunterz en Radical Redemption treden op.

Decibel Outdoor is sinds 2006 op Beekse Bergen. De camping was altijd al een paar dagen open, maar er was maar één dag muziek. Vorig jaar trok het festival ’oude stijl’ 55.000 bezoekers. Vanwege cao-acties was er toen geen politie aanwezig. Daarom bleven meldingen van onder meer drugshandel liggen. Normaal gesproken worden er altijd circa driehonderd agenten ingezet. Jaarlijks zijn er enkele tientallen arrestaties, vooral om drugsbezit.

Eerder deze maand maakte de organisatie bekend het festival nog zeker tien jaar in Hilvarenbeek te houden.