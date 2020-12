Aanhouding voor aanzetten tot bedreiging presentatrice Fidan Ekiz

De bedreigingen volgden op de volgende uitspraak van Ekiz: „Vreemd dat we in Nederland wel de straat opgaan om te demonstreren tegen de dood van George Floyd, maar niet voor Samuel Paty.” Paty was een leraar in Frankrijk die in oktober werd onthoofd door een islamitische terrorist.

De aangehouden Rotterdammer wordt verdacht van het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, ofwel opruiing. De man heeft op het politiebureau inmiddels zijn excuses gemaakt. Ook wil hij met de presentatrice in gesprek. Wat hij precies op sociale media heeft geuit, heeft de politie niet bekendgemaakt.