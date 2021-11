Gerard Joling sluit nieuw tv-programma met Gordon niet meer uit

Daarmee laat hij een ander geluid horen. Afgelopen zomer sloot Joling nog met klem een hereniging van de twee uit. Hij meldde toen expliciet dat ook een grote zak geld hem niet op andere gedachten zou kunnen brengen, omdat hij genoeg geld heeft.

Vanwege een ruzie liet Joling al vaker weten dat hij niet meer met Gordon wil werken. Door de jaren heen waren Geer en Goor meerdere keren succesvol, onder meer met programma’s die ze maakten voor het Nationaal Ouderenfonds. Ze probeerden daarmee eenzame ouderen uit hun isolement te halen. In 2018 werkten ze voor het laatst met elkaar toen ze samen in één jurystoel voor The Voice Senior zaten.

Verder vertelde Joling (61) in HLF8 dat hij zijn „pony nog steeds lekker laat grazen” en niet gelooft in monogame relaties. De zanger beklemtoont vooral niet eenzaam te zijn. Sinds hij de zestig gepasseerd is, realiseert Joling zich wel dat „ik het meeste brood wel gegeten heb in dit leven.”