Zangeres Anne-Marie door het stof na misplaatst tv-optreden

De Rising Sun ligt gevoelig bij veel Aziaten, met name in Zuid-Korea. Het Japanse leger gebruikte de afbeelding tientallen jaren, onder meer in de Tweede Wereldoorlog. Zodoende werd het door sommigen gezien als de Japanse versie van het Duitse hakenkruis.

„Ik wil dat jullie weten dat ik niets te maken had met de kostuums in de sketch”, begint Anne-Marie haar excuus. Volgens de zangeres is onwetendheid de oorzaak. „Helaas is dit niet overal bekend en het doet mij dan ook pijn om te horen dat zoveel mensen er door gekwetst zijn. Het spijt me vreselijk en ik beloof dat het niet meer zal gebeuren.”

In overleg met zender ITV zijn de beelden van het optreden offline gehaald.