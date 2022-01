Albert Verlinde diep door het stof voor uitspraken over Humberto Tan

„Nu ik toch aan het woord ben, wil ik heel graag iets zeggen”, begint Verlinde zijn verhaal. „Het is nu ruim een week geleden dat ik die belachelijke en stomme uitspraken deed over Humberto Tan. En ik wil echt hierbij zeggen dat ik óngelooflijk veel spijt heb en mijn oprechte excuses aanbied aan Humberto voor die idiote, domme uitspraken.

Humberto Tan deed vorige week maandag aangifte vanwege beschuldigingen die Verlinde een dag eerder in Shownieuws uitte over mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten tijde van zijn talkshow RTL Late Night. Verlinde riep RTL op een breder onderzoek te starten naar de ’cultuur’ die er in die tijd was bij RTL. Tan zou grensoverschrijdende berichtjes sturen naar vrouwelijke gasten.

The Voice

De showbizzkenner zei dit in een gesprek over The Voice of Holland, het programma van RTL dat per direct werd stilgelegd, omdat meerdere mensen rond het programma zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel ongepast gedrag. Verlinde nuanceerde een dag later zijn opmerkingen en beklemtoonde dat hij Tan ’niet op één hoop wilde gooien’ met The Voice.

Desondanks wilde de RTL-presentator zijn aangifte tegen Verlinde niet intrekken. „Het is nu aan het OM”, liet hij desgevraagd weten aan het ANP.