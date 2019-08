Brody Jenner maand na scheiding opnieuw huwelijkskriebels

Brody, een halfbroer van Kendall en Kylie Jenner, zou niet zitten wachten op een leven als vrijgezel en ziet zijn nieuwe liefje Josie, een Victoria's Secret model, volgens diverse Amerikaanse media als 'huwelijksmateriaal'.

Jenner's ex 'vrouw' Kaitlynn lijkt ook alweer snel over de breuk tussen haar en Brody heen. Zij vierde de afgelopen weken vakantie in Italië met Miley Cyrus, met wie ze zoenend op een boot gefotografeerd werd. Cyrus is op haar beurt net gescheiden van Liam Hemsworth, met wie ze nog geen jaar getrouwd was.

Ⓒ BSR Agency