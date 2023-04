Ed Sheeran treedt op tijdens plagiaatzaak

De Britse singer-songwriter wordt er van beticht dat zijn hit Thinking out loud uit 2014 is gebaseerd op Gaye’s klassieker Let’s get it on. De zaak is aangespannen door de erven van Ed Townsend, met wie Gaye het lied in 1973 schreef.

Donderdag zat Sheeran zelf in het getuigenbankje om de jury te overtuigen van zijn onschuld. Hij vertelde hoe Thinking out loud in een paar uur was ontstaan en dat het liedje oorspronkelijk als titel ’I’m singing out now’ had.

Gitaar

Door de juryleden mee te nemen in het maakproces, hoopt Sheeran aan te tonen dat hij het nummer niet moedwillig geplagieerd heeft.Om zijn argument nog wat kracht bij te zetten, pakte Ed zelfs zijn gitaar erbij om het akkoordenschema en de openingsregels van Thinking out loud te laten horen.

Als de jury oordeelt dat Sheerans song toch teveel lijkt op dat van Marvin Gaye, dan kan hem dat aardig wat kosten. De nabestaanden van Ed Townsend eisen een slordige 100 miljoen euro van de artiest die al eerder een plagiaatzaak wist te winnen om zijn hit Shape op you. Ook toen trad hij op voor de rechter.

Maandag gaat de zaak verder.