Sex and the City-ster Kim Cattrall (65) in januari te zien in moederrol

De tiendelige serie is een spin-off van de langlopende reeks How I met your mother. Hilary Duff speelt de hoofdrol van Sophie. Zij vertelt haar zoon het verhaal van hoe zij zijn vader heeft ontmoet. Cattrall kruipt in de huis van de toekomstige versie van Sophie.

Het plot van de nieuwe serie lijkt erg op dat van How I met your mother. De originele serie, die van 2005 tot 2014 werd uitgezonden, draaide om Ted, die in het jaar 2030 zijn kinderen vertelde over de ontmoeting met hun moeder.

Naast Cattrall en Duff zullen Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran en Suraj Sharma te zien zijn in de serie. Die is vanaf 18 januari te streamen via Hulu, zo werd donderdag bekend. Of de reeks ook te zien is via de Nederlandse aanbieders, is nog niet bekend. Diverse series van de Amerikaanse dienst vonden eerder hun weg naar onder meer Videoland en Disney+.