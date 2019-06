Jerry Lee Lewis (83) verlaat revalidatiecentrum

Lewis, bekend van nummers als Great Balls of Fire en Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, werkt thuis verder aan zijn herstel. „Hij is goed op weg om binnenkort weer op het podium te staan en de komende maanden de studio in te duiken om een gospelalbum op te nemen”, zegt zijn woordvoerder. „Hij wil zijn fans van over de hele wereld bedanken voor hun steun en gebeden.”

De Amerikaanse country- en rock-’n-rollzanger werd eind februari getroffen door een beroerte. Lewis was hierdoor genoodzaakt meerdere optredens af te blazen.