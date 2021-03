Na explosief interview oproep viraal op Twitter: ’Schaf Brits koningshuis af’

Het is maandag onderwerp van gesprek in alle nieuwsmedia, maar ook op sociale media raakt men niet uitgesproken over de uitspraken van Meghan en Harry over het Britse koningshuis tijdens hun interview met Oprah zondagavond. Gaandeweg de dag blijkt er een hashtag populair die oproept tot het afschaffen van de Britse monarchie, met name naar aanleiding van het vermeende racisme waarvan Meghan ’iemand’ in het Britse koningshuis beschuldigde.

Piers Morgan, die zich al fel uitsprak tegen het interview en de beschuldigingen van Meghan, feliciteert het stel nu sarcastisch: „#AbolishTheMonarcy is trending. Gefeliciteerd Meghan en Harry, jullie missie is compleet.” Eerder stelde hij al dat ’Harry wil dat Amerika en de rest van de wereld zijn eigen familie, de monarchie en thuisland haat’.