Oud-GTST-ster Chrisje Comvalius (75) overleden

„Een prachtmens is van ons heengegaan”, deelt haar familie op de rouwkaart. „Een bron van grote inspiratie en gulle liefde. Vredig is zij omringd door haar dierbaren ingeslapen.”

Comvalius was tussen 1998 en 2022 actief als actrice, met haar rol in GTST als bekendste werk. Ze kreeg in 2020 de diagnose alzheimer. De actrice had ook last van haar hart, dat al bij haar geboorte te klein was.