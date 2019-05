Razorlight komt na 10 jaar met nieuw album

„Binnenkort komt Johnny zijn solo-album uit, maar zijn muzikale nieuwsgierigheid zorgt er ook voor dat hij met een nieuw album voor razorlight bezig is”, vertelt een woordvoerder van de band aan NME. „Zo weten we zeker dat er voor ieder wat wils is.”

Hoewel de band nooit officieel uit elkaar is geweest, was het lang stil rond Razorlight. In 2017 hebben ze wel weer een aantal shows gegeven. „Razorlight is een open boek en ik sluit niet uit dat we ooit weer met nieuwe muziek komen. Maar dat doen we alleen als we het idee hebben weer écht goed materiaal in handen te hebben. Iedere andere reden zou niet de juiste zijn”, liet Johnny in 2016 nog aan Bang Showbiz weten. Dat moment is nu dus eindelijk daar.