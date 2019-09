Pierce Brosnan: tijd voor een vrouwelijke Bond

„De afgelopen 40 jaar hebben we het de jongens zien doen”, zegt Brosnan, die zelf vier keer in de huid kroop van de geheim agent 007, tegen Hollywood Reporter. „Maak de weg vrij heren, en zet er een vrouw neer. Ik denk dat het spannend zou zijn. Het zou opwindend zijn.” Toch denkt de 66-jarige acteur dat de producent van de James Bondfilms, Barbara Broccoli, hier niet voor openstaat. „Onder hun hoede denk ik niet dat het gaat gebeuren.” Broccoli zei eerder ook al dat Bond altijd een man zal blijven. „Hij is een mannelijk personage. Hij was als een man geschreven en ik denk dat hij waarschijnlijk als een man zal blijven”, zei ze vorig jaar.

In de nieuwste Bondfilm, No Time To Die, kruipt Daniel Craig in de huid van James Bond. Het is de vijfde keer dat de 51-jarige acteur 007 speelt. De film verschijnt in april 2020 in de bioscoop.