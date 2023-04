Premium Het beste van De Telegraaf

Vlaamse bariton naast Simone Kleinsma in Sweeney Todd Hans Peter Janssens maakte carrièreswitch na ongeluk

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

De moordlustige barbier (Hans Peter Janssens) wil wraak en krijgt daarij hulp van Mrs Lovett (Simone Kleinsma). Ⓒ Foto Bas Losekoot

De Vlaamse zanger en musicalacteur Hans Peter Janssens kruipt opnieuw in de huid van de moordlustige Sweeney Todd. Dit keer in Nederland en met Simone Kleinsma aan zijn zijde als Mrs Lovett. Een fysiek en emotioneel zware rol die de oud-voetbalkeeper goed past. „Er blijft een topsporter in mij schuilen.”