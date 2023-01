The Wire-acteur Al Brown (83) overleden

De acteur, die de rol van Stan Valchek vertolkte in de HBO-serie, is afgelopen vrijdag in Las Vegas gestorven. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer.

Brown had er al een carrière van dertig jaar bij de luchtmacht op zitten voordat hij begon met acteren. Zijn bekendste rol was die van Valchek in The Wire, maar ook verscheen hij in tv-series zoals Law & Order: Special Victims Unit en The Hustler. Daarnaast was hij onder meer in de film 12 Monkeys te zien, samen met Bruce Willis en Brad Pitt.