Peter R. de Vries: ’Strandgangers zijn niet asociaal’

Aan de desk van RTL Boulevard vertelt de misdaadverslaggever: „Ik vind het een beetje bezwaarlijk hoe media hierover berichten. Ik sta namelijk op het standpunt dat we eigenlijk, in twee weken, best heel veel hebben bereikt. Nederland ligt nagenoeg plat. Ik verzet me er toch een klein beetje tegen dat mensen die een strandwandeling willen gaan maken, of met hun kinderen naar het bos gaan, worden afgeschilderd als ’onverschillige asocialen’.”

Peter vermoedt dat het mensen zijn die ’volledig de intentie hebben om de regels na te leven, maar denken dat ze met hun kinderen best even naar kunnen gaan’. Hij stelt zich voor: „’Wat kan dat nou voor kwaad als die kinderen daar een beetje uitwaaien?’, waarbij ze dan over het hoofd zien, en dat is dan misschien een vorm van naïviteit die je ze zou kunnen verwijten, dat je in een soort flessenhals terechtkomt, in een trechter, en dat je dan toch weer met een hoop mensen op elkaar zit. Maar de mensen die op zich in het bos willen wandelen, willen sporten of naar het strand gaan, zijn in mijn ogen niet asociaal.”

Grapperhaus

Bovendien vindt de journalist dat het van maatschappelijk belang is dat er niet direct naar elkaar wordt gekafferd. „Ik denk dat we daar van af moeten, als we die saamhorigheid – waarover gepleit wordt – willen bereiken. Dan zullen we ook moeten zeggen van: ’Jongens, het moet anders.’ Maar als je iemand meteen gaat uitmaken voor een asociaal en noem maar op, dan denk ik niet dat je dat doel bereikt.”

Minister van Justitie, Fred Grapperhaus, liet maandag tijdens een persconferentie weten zich te ergeren aan het feit dat niet iedereen op anderhalve meter van elkaar blijft en nam bovendien het woord ’asociaal’ in de mond: „Het gros van de mensen begrijpt het, maar afgelopen weekend moest de politie er toch aan te pas komen om mensen weg te sturen. Het is een slordige, laconieke en asociale manier van met elkaar omgaan. Gebruik je gezond verstand!”

Verschillende BN’ers hebben ondertussen hun irritatie uitgesproken over mensen die zich het afgelopen weekend niet aan de regels hebben gehouden. Zo deelde Tim Hofman foto’s en video’s van ’groepsbijeenkomsten in onder meer het Vondelpark en schreef hij daarbij „Wat de fuck is er mis met deze mensen?” Arjen Lubach opende zijn zondagavondprogramma met de woorden: „Ik ben een beetje boos. We hebben in Nederland namelijk één duidelijke opdracht: blijf zo veel mogelijk thuis. En als je toch het huis uit moet, houd anderhalve meter afstand. (...) Voor sommigen blijkt dat toch lastig.”

De gemeente Zandvoort maakte zondag bekend dat de toegangswegen naar de stranden in Zandvoort en Bloemendaal de komende dagen afgesloten blijven. Met deze maatregel moet worden voorkomen dat veel mensen naar de kust gaan en onvoldoende afstand van elkaar houden, wat nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.