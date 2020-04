Bert van Leeuwen schrijft kijkcijfers én gewicht in agenda

Bert schaft jaarlijks een lerarenagenda aan omdat die, net als de televisie, per seizoen gaan. „Ik heb er nu een stuk of 35 staan. Ik schrijf in mijn agenda elke dag op wat ik doe en ik schrijf de kijkcijfers op en ik vind het altijd leuk om terug te bladeren.”

Het gaat om feitelijke informatie. „En laat ik het bekennen ook: ik schrijf elke week mijn gewicht op.” Elke dinsdag noteert de presentator hoe veel hij weegt. Met zijn 82 kilo van afgelopen dinsdag was hij tevreden, maar het is niet zijn ideale gewicht. Het liefst zit Bert „onder de 80”, maar dat wil hij al „tien jaar.”

In zijn tas bewaart de presentator de agenda van het jaar ervoor. „Ik kijk altijd terug wat ik een jaar geleden deed: dat heb ik ook vandaag alweer gedaan.” Het contrast is vanwege de coronacrisis groot. Zo zat Bert een jaar geleden op een terrasje nadat hij een paar dagen ervoor in Moskou was geweest voor een programma. „Door dat soort dingen zou ik allemaal een streep moeten zetten als ik ze nu zou hebben, dus geluk bij een ongeluk had ik dat dit jaar niet. Maar er waren een hoop leuke dingen vorig jaar.”