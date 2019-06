Caitlyn Jenner: kinderen accepteerden transitie

Volgens Caitlyn wist iedereen in de familie al van haar wens, maar werd er niet over gesproken. „Het was het grote geheim binnen de familie.”

Die uitspraak is opvallend, aangezien Caitlyn enige tijd gebrouilleerd was met haar ex Kris en een deel van de Kardashians. Zij waren boos omdat Caitlyn in 2017 in haar memoires aangaf dat Kris meer wist van Caitlyns situatie - iets wat Kris zelf ontkende.

GIBLIB maakt video’s voor mensen in de medische wereld. In het interview besprak Caitlyn hoe zij haar sekseverandering beleefde.