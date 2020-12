Ruzie Dwayne Johnson en Tyrese Gibson voorbij: ’Vier uur lang gepraat’

„We hebben een paar weken geleden vier uur lang gepraat”, aldus de acteur woensdag in YouTube-show Stir Crazy with Josh Horowitz. „Het was fantastisch.”

Wanneer de ruzie precies begon is onduidelijk, maar Tyrese haalde in 2017 op sociale media uit naar Dwayne toen de oud-worstelaar aankondigde te werken aan een spin-off van de Fast & Furious-filmreeks. In een post beschuldigde hij ’The Rock’ ervan niet om de franchise te geven maar alleen om zichzelf.

Het is publiek geheim in Hollywood dat Dwayne bepaald niet overweg kan met een andere Fast & Furious-ster, Vin Diesel. De spin-off die hij maakte, Hobbs & Shaw, zou zelfs het gevolg zijn geweest van een flinke ruzie tussen de twee op de set van de zevende Fast & Furious-film. Of de mot met Tyrese daar ook iets mee te maken had, is niet duidelijk.