Victoria Koblenko: ’Tegenwoordig vraagt een fotograaf of hij je voet mag aanraken’

Met een pikante fotoshoot is de veertigjarige actrice en presentatrice volgende maand te zien in het jaarlijkse magazine FHM500, waarvoor de vijfhonderd ’mooiste vrouwen van Nederland’ worden geselecteerd. Wanneer Victoria de vraag wordt gesteld of ’de wereld niet ontzettend preuts is geworden’, antwoordt ze: „Preuts is niet het goede woord, denk ik. Bekrompen misschien wel. Ik heb ooit een minister gesproken die toegaf dat ze gestopt was met rode lippenstift dragen, omdat heel social media vol stond met opmerkingen over cosmetische ingrepen in plaats van over haar portefeuille. Een minister reduceren tot een bodypart. Dát slaat door.”

De voorzichtigheid, als gevolg van de aardverschuiving in onder meer de modellenwereld, ziet ze als een ’soort compensatie’. „Tegenwoordig zegt een fotograaf: ’Ik ga nu je voet aanraken, mag dat?’ Volgens de nieuwe ethiek is dat het nieuwe normaal, maar ík lig hier voor de shoot vrijwillig openhartig halfnaakt in bad. Ik ga heus geen rechtszaak beginnen over die voet, anders had ik er niet aan moeten beginnen.”

Hoewel Victoria veel ervaring heeft met fotoshoots – ze staat voor de vierde keer in FHM – was het toch wel een ’ding’ om uit de kleren te gaan. „Dit soort shoots zijn toch altijd wel spannend. Je moet toch de hele dag je buik inhouden, haha. Maar laten we eerlijk zijn: het is ook een ontzettende verwennerij om op je allermooist te worden vastgelegd. Die beelden zijn voor mij geen tweedimensionale plaatjes, ze staan voor verschillende tijdperken uit mijn leven.”