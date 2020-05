Geen opa, maar opnieuw vader: deze sterren deden het

Heinz Hoenig (68) wordt in december voor de derde keer vader. Ⓒ Getty Images

Genieten van zijn pensioen zit er voor de 68-jarige Heinz Hoenig binnenkort niet meer in. Luiers verschonen, flesjes geven, slapeloze nachten: het is zomaar een kleine greep van wat hem in december te wachten staat als zijn vrouw bevalt van hun eerste kindje. Mocht hij het vaderschap verleerd zijn: er zijn genoeg sterren die hij kan inschakelen voor advies.