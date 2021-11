Peter Gillis reageert op overval zoon Mark

„Het gaat niet goed met Mark”, laat Gillis weten. De overvallers zouden hem flink te grazen hebben genomen. Wat precies de aard van de verwondingen is, mag de Massa is Kassa-ster van SBS, wiens zoon in een chalet op het vakantiepark woonde, in verband met het lopende politieonderzoek niet zeggen.

Zondagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat er een man was overvallen op het vakantiepark in Ommel. Later op de dag bevestigde Gillis aan De Telegraaf dat het om zijn zoon Mark ging.