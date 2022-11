Rapper Snoop Dogg maakt film over eigen leven

Snoop Dogg, bekend sinds hij in 1994 What’s My Name? uitbracht, is met een geschat vermogen van 150 miljoen dollar (146 miljoen euro) een van de rijkste Amerikaanse rappers. Tegelijkertijd heeft hij als ondernemer geïnvesteerd in socialmediaplatform Reddit, een videogamesbedrijf en het cannabismerk Leafs by Snoop.

Volgens The Hollywood Reporter gaat Death Row Pictures, het filmbedrijf van Snoop Dogg, de film maken voor filmstudio Universal Pictures. Het is de eerste film van Death Row Pictures. De rapper had eerder ook een muzieklabel met dezelfde naam, maar dat is failliet gegaan en kostte hem miljoenen.

Herinnering nalaten

„Ik heb lang gewacht met dit project zodat ik de juiste regisseur, de perfecte scriptschrijver en het beste filmbedrijf kon kiezen”, zegt Snoop Dogg in een verklaring over de film. „Ze moeten mijn nalatenschap begrijpen en de herinnering die ik wil nalaten.”

Het is niet de eerste keer dat Snoop Dogg in een film te zien is. Zo was hij te zien in de documentaire Reincarnation, waarin te zien was hoe hij reggae-artiest werd. Hij acteerde in een hele reeks aan films, waaronder Scary Movie 5 en Pitch Perfect 2, waarin hij vooral zichzelf speelde.