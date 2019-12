Fremantle ontkent aantijgingen racisme Orlando Jones

Jones, die de oude god Mr. Nancy speelt in de serie, bracht zaterdag het nieuws naar buiten dat hij ontslagen was omdat zijn personage niet goed zou zijn voor het beeld van Afro-Amerikanen. „De nieuwe showrunner komt uit Connecticut en studeerde aan Yale, dus hij is heel slim en vindt dat de woede van Mr. Nancy niet de goede boodschap is voor Afro-Amerikanen”, aldus de acteur in een bericht op Twitter.

Maar de producer spreekt het verhaal echter tegen. Volgens Fremantle gebruikt het de boeken van Neil Gaiman als leidraad voor de verhaallijn van elk seizoen. Het derde seizoen zou het verhaal vertellen uit een boek waarin Jones’ personage geen rol speelt.