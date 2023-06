Is dit het geslacht van tweede kind Rihanna en A$AP Rocky?

Bij een bericht waarin hij meldt dat het elke dag Vaderdag is, is A$AP Rocky te zien in een video waarin hij zijn tanden poetst. Dit doet hij met roze tandpasta en een roze badmutsje op, waardoor fans onder zijn bericht speculeren over het geslacht van zijn aanstaande tweede kindje. Ook Rihanna meldt zich onder de post met een reactie, maar die beperkt zich slechts tot „de Mayers-jongens hebben mijn hele hart gestolen! Fijne Vaderdag nerd.”

Rakim Nakache Mayers, zoals de rapper echt heet, en Rihanna kregen een jaar geleden samen hun eerste kindje. Tijdens de show die Rihanna deed halverwege de Super Bowl afgelopen februari maakte ze bekend in verwachting te zijn van de tweede.