Italiaanse prins wil troon snel doorgeven aan dochter

Emanuele Filiberto, kleinzoon van de in juni 1946 afgezette laatste koning van Italië Umberto II, stelt dat zijn dochter een „rock-’n-roll-prinses” is vanwege haar interesse voor fashion en sociale media. Ze heeft op Instagram bijna 80.000 volgers en studeert politieke wetenschappen en kunstgeschiedenis aan een universiteit in Londen.

„Ik zal met veel plezier aftreden en haar de rol op zich laten nemen, waarvan ik zeker weet dat ze het beter zal doen dan ik”, stelt de prins. „Het zal niet morgen of over een jaar zijn, maar wanneer ze er klaar voor is. Het is belangrijk dat de jongere generatie de kans krijgt om nieuwe, moderne ideeën in de praktijk te brengen. Zij zijn zich veel meer dan wij bewust van de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. En het is belangrijk dat zij niet te laat in haar leven erfgenaam wordt.”

Met de laatste uitspraak verwijst de 50-jarige Emanuele Filiberto naar koning Charles, die vorig jaar pas op zijn 73e koning werd. „Ik heb veel respect voor hem en hij is een geweldig koning, maar hij moest er te lang op wachten. Het was misschien beter geweest als hij twintig jaar geleden koning was geworden.”

De weg voor een mogelijke Italiaanse koningin is in 2020 al vrijgemaakt. Toen besloot prins Vittorio Emanuele, de vader van Emanuele Filiberto, de zogenoemde Salische wet af te schaffen waardoor vrouwen in de familie voortaan gelijke rechten kregen. De wet bepaalde dat de troon alleen bezet kon worden door mannen.