Rijksmuseum omgetoverd tot laboratorium voor Missie Meesterwerk

Missie Meesterwerk heet deze leerzame tentoonstelling, waarin jong en oud inzicht krijgen in wat kunsthistorici en restauratoren doen en wat er achter de schermen met een museumcollectie gebeurt. Met hulp van microscopen, UV-licht en (veilige!) röntgenscanners kunnen ze zelf ontdekken hoe je echt van vals onderscheidt, of nieuwe inzichten krijgt over de ontstaanswijze van een kunstwerk.

Er staan echte kunstwerken op zaal, die de jonge wetenschappers in spe mogen onderzoeken. Zo kunnen zij intensief de diamanten op de kroon van koning Willem I bestuderen, bekijken ze of het porseleinen beeld van een ara nog intact is en leren ze hoe je een echte Vermeer herkent.

Deze zomerse familietentoonstelling is te zien t/m 3 september.