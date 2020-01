Onvoorspelbaar en gruwelijk echt

Drugsbaronnen uit Oost-Europa, Amerikaanse informanten die in het nauw worden gedreven. Er zijn honderden - zo niet duizenden - films over gemaakt. Des te knapper is het dat The informer, gebaseerd op de Zweedse bestseller Drie seconden, toch constant zo spannend blijft.

Wie is de man die aan het begin van deze thriller in codetaal over een vage opdracht praat? Waarom lijkt zijn gezin in gevaar te zijn? Basisinformatie die expres nog even wordt achtergehouden, totdat we al midden in een benauwende drugsdeal zitten.

Zo gaat het twee uur lang in deze thriller over voormalig gevangene Pete Koslow (Joel Kinnaman), die als informant een speelbal wordt van topcriminelen én FBI-agenten (Clive Owen en Rosamund Pike).

Regisseur Andrea di Stefano heeft de kunst van het weglaten uitstekend in de vingers, gesteund door de scherpe montage van de Nederlandse editor Job ter Burg. Dat werkt licht ontregelend. Neem bijvoorbeeld het moment dat een passant een keelsnijdend gebaar maakt naar Koslow. Die daarop meteen reageert door tijdschriften in zijn broek te stoppen. Geen uitleg, maar alleen pure suggestie voor wat komen gaat.

The informer is vooral op scèneniveau sterk. In plaats van zorgvuldig naar spannende momenten toe te bouwen, leunt Di Stefano vrijwel volledig op verrassingen, vaak met kleine details die gruwelijk authentiek voelen. Hoe minder je dus van tevoren weet, hoe beter.