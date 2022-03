Premium Het beste van De Telegraaf

Duitse dj is klaar voor wat nieuws Purple Disco Machine brengt derde versie uit hitalbum ’Exotica’

Door Bart Wijlaars

,,Ik kan niet wachten met nieuwe ideeën aan de slag te gaan”, vertelt Tino Piontek. Ⓒ Sony Music

Er zijn genoeg dj-producers die nauwelijks of geen waarde hechten aan het maken en uitbrengen van albums. Voor de Duitse Tino Piontek, ofwel Purple Disco Machine, is dat anders. Dit is waarom hij vandaag zelfs een derde versie uitbrengt van zijn hitalbum Exotica.