’William en Catherine maken zich klaar voor verhuizing’

William en Catherine verdelen momenteel hun tijd tussen Norfolk en Kensington Palace, maar zouden nu naar woningen dichterbij Windsor Castle willem verhuizen. De Cambridges zouden al verschillende huizen in Windsor hebben bekeken, waaronder ook de Royal Lodge van prins Andrew, maar hij is niet van plan te vertrekken.

Volgens bronnen van The Sun hebben William en Catherine hun oog nu laten vallen op Frogmore House, waar ze geregeld het weekend doorbrengen, en Adelaide Cottage. Die laatste woning lijkt echter ook af te vallen gezien Adelaide Cottage al bewoond is. Geruchten dat het stel hun intrek zou nemen in een van de appartementen in Windsor Castle worden door koninklijke bronnen ontkend.

Of de verhuisplannen direct te maken hebben met de angst dat de in ongenade gevallen prins Andrew te dichtbij koningin Elizabeth komt, is niet bevestigd, maar lijkt er wel degelijk aan bij te dragen. Prins William en zijn vader Charles lobbyden in januari al bij de koningin om de hertog van York zijn bescherming en militaire banden te ontnemen naar aanleiding van het misbruikschandaal waarin hij verwikkeld was. Het besluit van Elizabeth om door hem begeleid te worden tijdens de herdenking van prins Philip, veroorzaakte nog meer consternatie.

„De noodzaak om naar Windsor te verhuizen wordt steeds groter. Andrew brengt veel tijd door met de koningin”, vertelt een bron. „Hij woont naast haar en is er altijd voor haar. Tijdens de lockdown was de familie blij dat Andrew altijd in de buurt was.” Volgens de bron zitten er echter wel grenzen aan hoeveel invloed Andrew nog mag hebben. „Geen man, vrouw of kind zou zeggen dat hij niet het volste recht had om op Philips herdenking te zijn. Maar de familie is onvermurwbaar dat er geen weg terug is. Er is een reële vrees dat hij, ondanks zijn verbanning uit The Firm in januari, zijn nauwe band met de koningin gebruikt als springplank naar het openbare leven.”