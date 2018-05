Tim Akkerman: Dotan niet meer in muzieklijst

Akkerman was te gast als ambassadeur van de vrijheid. De oud-frontman van Di-Rect speelt op 5 mei op Bevrijdingsfestivals en mocht in de uitzending zijn muzikale voorkeur vertellen voor de Eeuwige Roem Top 100. West zendt deze interactieve lijst uit tijdens Pinksteren.

Dotan ligt de afgelopen weken onder vuur nadat bekend werd dat hij nepaccounts op sociale media had gebruikt om zichzelf op te hemelen. „Ik vind dat Dotan zichzelf heel erg heeft laten kennen”, aldus Akkerman. „Er zijn al meer artiesten over gevallen. Maar wat mij betreft mag hij geen plek meer hebben in dit soort lijsten.”

De Haagse zanger wilde zich wel hard maken voor The River van Bruce Springsteen. Akkerman tourt op dit moment door Nederland met een hommageprogramma dat hij heeft gewijd aan ’The Boss’. „Ik vind het heel bijzonder dat Springsteen jou, zelfs tijdens een groot concert op het Malieveld, het gevoel weet te geven alsof hij een lied speciaal voor jou staat te zingen.”