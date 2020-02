Kirk Douglas opgenomen in In Memoriam Oscars

De acteur, die 103 jaar oud werd, had rond de 90 filmtitels op zijn naam staan. Voor drie rollen werd hij genomineerd voor een Oscar: die in Champion uit 1949, The Bad And The Beautiful (1952) en Lust For Life (1956). Hij greep alledrie de keren achter het net, maar werd in 1996 beloond met een ere-Oscar voor zijn toen vijftigjarige carrière in Hollywood.

Zoon Michael Douglas maakte woensdag het overlijden van zijn vader eerder op die dag bekend. Kirk Douglas laat zijn 100-jarige vrouw Anne achter, zijn zoons Michael, Joel en Peter en verdere familie, onder wie schoondochter Catherine Zeta-Jones. Zij liet woensdag op Instagram weten: „Aan mijn schat Kirk, ik zal de rest van mijn leven van je blijven houden. Ik mis je nu al, slaap zacht.”