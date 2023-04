Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-vrouw wijkt niet van zijn zijde... Zo geeft Demi Moore zieke Bruce Willis kracht

Door onze redactie

Het samengestelde gezin van Demi Moore en Bruce Willis. Ⓒ ANP/HH

Al bijna 25 jaar zijn ze uit elkaar, maar hun band is nu hechter dan ooit. Sinds Bruce Willis de diagnose frontotemporale dementie kreeg, is er in deze duistere tijden een groot lichtpunt voor de acteur: zijn ex-vrouw Demi Moore. Zij zou ervoor zorgen dat alle memorabele momenten die de filmster nog resten, worden gevierd. „Demi is een ware redder in nood.”