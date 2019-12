René van der Gijp met grootste voetbalcafé ooit in Ahoy

In de Rotterdamse zaal, die voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot het ’grootste voetbalcafé ooit’, praat Van der Gijp op geheel eigen wijze over zijn privéleven, de televisiewereld en het profvoetbal. Hij doet dat samen met onder meer Jan Boskamp, Wim Kieft, Hans Kraay jr. en Michel van Egmond. Jan Dirk Stouten presenteert de voorstelling.

„We vinden het een geweldige uitdaging om Ahoy in te gaan en hebben besloten het geld dat we verdienen aan Support Casper te doneren. Casper van Eijck is een goede vriend en we willen zijn doel om alvleesklierkanker te bestrijden graag ondersteunen”, aldus ’Gijp’.