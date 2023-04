Joaquin Phoenix flauwgevallen op filmset

Het voorval vond plaats tijdens een scène waarin de focus lag op Phoenix’ tegenspeelster Patti Lupone, zei Aster tegen vakblad Deadline. „Ik was in eerste instantie nogal pissig, want het was een goede opname van Patti. Toen ik om de hoek keek, zag ik dat hij was flauwgevallen.”

De regisseur wist meteen dat het niet goed was, vertelde hij. „Ik wist dat het serieus was omdat hij het toeliet dat mensen hem aanraakten.” Wat er precies met Phoenix aan de hand was, zei Ari niet.

De film is de eerste van Ari sinds Midsommar in 2019. Beau is afraid volgt het verhaal van Beau (Phoenix) door meerdere jaren van zijn leven. De film is vanaf mei te zien in de bioscopen.