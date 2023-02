Janny van der Heijden geopereerd aan melanoom op neus

De culinair journalist deelt het nieuws „niet om medelijden of aandacht op te roepen”, maar om lezers duidelijk te maken dat zij hun hart en onderbuikgevoel moeten volgen. Volgens Van der Heijden moeten mensen zich niet laten wegsturen, iets wat in eerste instantie bij haar wel gebeurde. „De ’vlek’ op mijn neus werd weggewuifd. Pas weken later drong ik bij een vervanger aan op een doorverwijzing, omdat ik het weg wilde hebben”, aldus de 68-jarige over het vlekje dat een melanoom bleek te zijn. „Daarom: vertrouw op je gevoel.”

Van der Heijden laat weten inmiddels opnieuw te zijn geopereerd. „Er is een huidtransplantatie vanuit mijn nek gedaan, er zitten nu geen foute cellen meer op mijn neus”, schrijft ze. „De wonden zijn herstellend. Ik heb er alle vertrouwen in dat het verder hierbij blijft en dat ik over een tijdje mijn littekens en nieuwe stuk huid met make-up kan verzachten.”