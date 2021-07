Guns ’N Roses-gitarist Slash 15 jaar zonder drank en drugs

„Lieverd, gefeliciteerd met het feit dat je 15 jaar nuchter bent. Een verslaafde die dit weet te bereiken is in staat tot alles. Ik ben altijd al ontzettend trots op je, maar vandaag nog meer. Ik houd van jou tot aan de maan en terug!”, schrijft Meegan, die veel enthousiaste reacties van fans krijgt die net zo trots op Slash zijn als zij is.

De muzikant heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn verslavingen waarmee hij in het verleden kampte. In zijn autobiografie uit 2007 schreef hij onder meer dat hij alcohol en heroïne gebruikte en daardoor hartproblemen kreeg. „Eerst ben ik gestopt met drugs om mijn hoofd leeg te krijgen. Daarna ben ik gaan nadenken over waarom ik mezelf keer op keer in die positie plaatste. Op 3 juli 2006 heb ik mezelf ingecheckt bij een kliniek om me 30 dagen lang over te geven aan mijn herstel. Daar heb ik meer over mezelf geleerd dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En sindsdien ga ik nuchter door het leven.”