Opgekrabbelde wereldster wandelt door New York: Madonna is weer op de been!

Uitgedost met een grote hoed, dito zonnebril, vlechtjes in het haar en sportieve kleding aan, maakte de Queen of Pop een ommetje met een vriendin. Ze zocht wat steun bij een stoplicht tijdens het wachten om over te steken, maar verder redt ze zich prima. Madonna werd tijdens haar wandeling gezien door een Amerikaanse entertainmentjournaliste, die de beelden via het sociale medium TikTok deelde en werden opgemerkt door Page Six.

De zangeres zat in juni nog volop in de voorbereidingen van haar wereldtournee. Perfectionistisch als ze is, waren dagen van twaalf uur repeteren naar verluidt eerder regel dan uitzondering. Tot ze van de ene op de andere dag instortte, bewusteloos werd aangetroffen in haar woning en met gillende sirenes naar het ziekenhuis werd gebracht. Pas nadat Madonna weer van de intensive care af was en enigszins stabiel, werd via haar manager officieel bekendgemaakt wat haar in de dagen daarvoor was overkomen. Hij meldde dat ze was opgenomen met een ernstige bacteriële infectie.

Tekst gaat verder onder foto.

Ⓒ TikTok/@laurenconlin4

De geruchtenmachine kwam vervolgens op stoom. De wereldster zou al weken hebben gekampt met koortsachtige verschijnselen. Maar van rustiger aan doen wilde ze niets weten, meldden Amerikaanse media. Madonna zou zich zo kapot werken om te kunnen concurreren met (veel) jongere zangeressen, zoals Taylor Swift (33) en P!nk (43). „Zo jong is ze allang niet meer”, vertelde een ingewijde. „Madonna heeft zichzelf helemaal opgebrand. Álles moest wijken voor haar toer. Zelfs haar gezondheid.”

Met The Celebration Tour – die aanstaande zaterdag van start zou gaan – viert Madonna haar veertigjarig artiestenbestaan. Als aanstormend talent wist ze in 1983 door te breken met het nummer Holiday, waarna wereldhits als Like a Prayer, Vogue, Material Girl, en nog vele andere volgden.

Nadat de ster werd ontslagen uit het ziekenhuis, zou ze de eerste dagen haar bed niet zijn uitgekomen en moeite hebben gehad met lopen. Nu is ze, getuige de recente beelden, weer op de been. Ook heeft Madonna maandag voor het eerst sinds de dramatische gebeurtenis een bericht gedeeld op sociale media, waarin ze haar fans bedankt voor hun liefde en gebeden.

„Het eerste waar ik aan dacht toen ik wakker werd in het ziekenhuis, waren mijn kinderen (...) Mijn focus ligt nu op mijn gezondheid en verder aansterken. Ik ben terug zodra het kan!” Ze laat weten het Amerikaanse deel van haar toer te verplaatsen en te starten in Europa, in oktober. Nederland staat vooralsnog 1 en 2 december op het programma.